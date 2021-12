Como se proteger da nova variante da Covid-19, Ômicron

O infectologista e professor da Universidade Tiradentes, Matheus Todt, conta como as medidas de prevenção podem evitar a contaminação pela nova variante

A nova variante da Covid-19 conhecida como ômicron pode mudar novamente o rumo da pandemia, em especial por causa do seu grau elevado de contaminação. Sua particularidade é o grande número de mutações na comparação com a variante original, detectada na cidade chinesa de Wuhan, e de posteriores versões, como a delta, que domina até agora amplamente a transmissão da pandemia.

Segundo o infectologista e professor da Universidade Tiradentes, Matheus Todt, com a diminuição das restrições sanitárias e as festas de fim de ano, o número de aglomerações pode sofrer um aumento, causando uma maior circulação do vírus. “Nos últimos meses com essa progressiva liberação das restrições, infelizmente temos a possibilidade de vivenciar o que estamos acompanhando na Europa e em alguns países da Ásia que é ter novamente hospitais lotados e um número crescente de mortes”, explica.

Apesar da vacina já estar disponível para grande parte da população, a baixa adesão vacinal em alguns países já causa preocupação em governantes e organizações de saúde. “Nos últimos meses o aumento do número de vacinados principalmente aqueles com duas doses não tem aumentado como deveria. Estamos entrando em, aproximadamente, na faixa entre 55% a 60% das pessoas vacinadas com as duas doses. O ideal para que possamos falar em controle total da pandemia é maior que 75%, então ainda estamos distantes desse número. Acontece que muitas pessoas vão se vacinar com a primeira dose mas não completam o esquema vacinal com a segunda”, reitera Matheus.

Para o infectologista, é necessário reforçar e conscientizar cada vez mais a importância da vacina.”Além disso, precisamos ter cuidado e cautela com as medidas de flexibilização. Então o uso da máscara continua sendo essencial, assim como a higiene das mãos e, principalmente, ainda não é o momento de aglomerar. Avançar rapidamente agora pode significar vários passos para trás quando olharmos lá na frente”.

Assessoria de Imprensa | Unit