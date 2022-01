Comandante do 11° Batalhão é promovido ao posto de coronel da PM

Em decreto datado de 17 de janeiro, o governador do estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, promoveu alguns oficiais da PM de Sergipe, dentre eles o até então Tenente Coronel Alexsandro Ribeiro, que passou à patente de Coronel, mais alto posto da Polícia Militar.

A promoção do referido oficial se deu por reconhecido merecimento, e faz jus aos 27 anos de serviços prestados a corporação, sendo 14 deles dedicados a Tobias Barreto e região circunvizinha.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE

Simãodiense é promovido a Tenente Coronel da PM de Sergipe

José Raimundo dos Santos Júnior, nascido em Simão Dias e radicado em Lagarto, onde vive com sua família, tem uma trajetória honrosa na Polícia Militar do Estado de Sergipe, desde quando ingressou no ano de 1996 no curso de formação de soldado (CFSd), e nesta última segunda-feira, 17 de janeiro, galgou mais um degrau na escala hierárquica da briosa PMSE, ao receber do Governador Belivaldo Chagas a promoção por merecimento ao posto de Tenente Coronel.

Durante esses 25 anos e meio de serviços prestados na Segurança Pública, o Tenente Coronel Raimundo trabalhou em várias Unidades e Subunidades da PMSE, tendo como destaques a sua participação na implantação da Companhia de Polícia em Simão Dias, sua passagem pelo 7° Batalhão de Lagarto e atualmente no 11° Batalhão de Tobias Barreto, onde, na função de Subcomandante da Unidade, ao lado do hoje Coronel Alexsandro Ribeiro e da tropa que comandam, contribuiu para a redução do número de homicídios e outros delitos nos municípios que integram o vale do rio Real (Poço Verde, Tobias Barreto, Itabaiaininha, Tomar do Geru e Cristinápolis).

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.