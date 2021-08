Comandante do 11° Batalhão (11° BPM) vai à câmara de vereadores

O Tenente Coronel Alexsandro Ribeiro, apresentou nesta terça-feira (10 de agosto), um estudo científico sobre redução de homicídios em Tobias Barreto.

O estudo aponta para uma queda considerável na ocorrência de assassinatos, após fundação do 11° BPM, em 12 de agosto de 2016. No comparativo entre o ano anterior ao batalhão, 2015 e o ano posterior, 2017, os homicídios caíram de 31 para apenas seis no ano. Esse patamar de mortes intencionais em Tobias Barreto, permaneceu abaixo de 10 ao longo dos anos pós fundação do 11° BPM.

O estudo apresenta ainda a importância dos projetos sociais e demais investimentos realizados pela Polícia Militar através do 11° BPM, tais como o PROERD, o caminhando com a PM, além da criação da Força Tática, o aumento de efetivo e de viaturas e o trabalho da subagência de inteligência.

O estudo apresentado, se debruçou sobre os efeitos do 11° BPM na cidade de Tobias Barreto, com levantando de dados entre os anos de 2008 e 2020, mas o Tenente Coronel Alexsandro Ribeiro enalteceu, à parte, os resultados da sua unidade militar nos demais municípios, a exemplo de Poço Verde, que acaba de completar um ano sem homicídios, e de Tomar do Geru, que está sem registro dessa modalidade criminal a mais de 10 meses.

Por fim, o comandante do 11° BPM agradeceu a todos que contribuíram para a construção do batalhão e dos seus resultados. E, Intercalando a fala do Tenente Coronel e os comentários elogiosos dos vereadores presentes, ainda foi reproduzido um vídeo onde o Coronel Marcony Cabral, comandante geral da PMSE, parabeniza os policiais militares e a sociedade tobiense pelos cinco anos de existência do 11° Batalhão.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.