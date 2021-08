Comandante da PMSE entrega viaturas novas ao 11° Batalhão.

Na manhã da última sexta-feira, 20, durante solenidade comemorativa aos cinco anos de fundação do 11º Batalhão, sediado em Tobias Barreto, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, foi homenageado pela Academia Tobiense de Letras com a Comenda da Ordem do Mérito Tobias Barreto de Menezes, fez homenagens, com entrega de medalhas a policiais militares e civis da cidade e também entregou cinco viaturas novas.

Com isso, o policiamento ostensivo das subáreas do 11° BPM (Tobias Barreto, Poço Verde, Itabaiaininha, Tomar do Geru e Cristinapólis) contarão com veículos utilitários (caminhonetes), promovendo maior facilidade de acesso a estradas vicinais, típicas da zona rural dos municípios do interior sergipano, aumentando a eficácia no patrulhamento dos povoados e nos atendimentos de ocorrências, independente das condições do terreno.

Fonte: Assessoria de Comunicação do 11° Batalhão da PMSE.