Com três gols de Pedro, Flamengo vence Voltaço e se aproxima da final do Cariocão

Atacante brilhou ao lado de Michael e Vitinho em partida de ida das semifinais do Estadual

Flamengo e Volta Redonda movimentaram o estádio Raulino de Oliveira, na noite deste sábado. Os dois times se enfrentaram em uma disputa emocionante pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Rogério Ceni apostou em um time misto para encarar o Voltaço, focado na partida de terça-feira, contra a LDU, pela Libertadores. A investida deu certo, pois as principais atuações da noite ficaram por conta de Michael, Vitinho e Pedro, que marcou os três gols do Rubro-Negro.

Nos primeiros minutos da partida, o Flamengo buscou o ataque. Vitinho recebeu na entrada da área e lançou para Pedro, que tentou chegar na bola, mas o goleiro defendeu. Aos 20 minutos, Everton Ribeiro aproveitou falha da defesa do Volta Redonda, avançou e arriscou o chute na entrada da área. A bola passou muito perto da trave direita de Andrey.

Na sequência, o time rubro-negro teve a sua melhor chance para abrir o placar. Hugo Moura deu ótimo passe para Everton Ribeiro, que saiu cara a cara com o goleiro. O camisa 7 bateu com o pé direito e a bola triscou a trave antes de sair pela linha de fundo. Aos 35, Everton Ribeiro fez boa jogada e colocou Pedro de cara pro gol. O atacante bateu forte e o goleiro colocou para escanteio. Apesar das diversas oportunidades criadas pelo Mais Querido, a primeira etapa terminou com o placar zerado.