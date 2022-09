Com show de Pedro, Flamengo goleia o Vélez e põe um pé na decisão da Libertadores

Centroavante rubro-negro marcou três vezes na vitória por 4 a 0 em Buenos Aires e assumiu a artilharia da competição

Com uma atuação impressionante, o Flamengo derrotou o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, por 4 a 0 e colocou um pé na decisão da Libertadores da América de 2022. Pedro foi o nome do jogo, com três gols marcados. O centroavante é o artilheiro isolado dessa edição da competição sul-americana com 11 gols. Everton Ribeiro também marcou na goleada rubro-negra.

Apesar de ter contribuído com duas assistências, Gabigol ficou marcado por desperdiçar algumas oportunidades claras. Graças ao bom futebol do Flamengo, é bem provável que esses gols não façam falta, já que o rubro-negro vai levar essa vantagem gigantesca para o Maracanã, onde encara o Vélez mais uma vez, na quarta-feira da próxima semana.

Vale destacar o ótimo desempenho do Flamengo no cenário sul-americano nas últimas temporadas. Caso confirme a classificação para a decisão dessa temporada, o Flamengo vai garantir a terceira vaga na final da Libertadores em quatro anos. O rubro-negro está em busca do seu terceiro troféu do torneio mais importante do continente. No próximo domingo, o Mais Querido vira a chave enfrenta o Ceará, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, a equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a segunda colocação, sete pontos atrás do líder Palmeiras.