Com show de Gabigol, Flamengo atropela o Santos na Vila Belmiro

Com o resultado, o Flamengo alcançou 31 pontos na tabela de classificação e irá dormir no G-4 do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o time comandado por Renato Gaúcho tem dois jogos atrasados.

O próximo compromisso do rubro-negro será diante do Palmeiras, apenas no dia 12 de setembro, uma vez que o Flamengo não terá jogos durante a data FIFA.