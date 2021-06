Com show de Bruno Henrique, Flamengo derrota o Fortaleza no Maracanã

Partida contra o time cearense foi a última Gerson com a camisa rubro-negra

O Flamengo derrotou o Fortaleza por 2 a 1, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Maracanã. Bruno Henrique marcou duas vezes, ainda no primeiro tempo. David diminuiu para o tricolor cearense aos 13 segundos da etapa final. Dessa forma, o Mais Querido, que havia sido derrotado na rodada passada, reencontra o caminho da vitória no Brasileirão.

Os holofotes do jogo entre Flamengo e Fortaleza estavam voltados para Gerson, uma vez que a partida foi a última de Gerson com a camisa do Flamengo. Apesar desse fator, Bruno Henrique chamou a responsabilidade da partida e foi o nome do jogo desta quarta-feira no Maracanã.

POR REDAÇÃO TUPI