Com redenção de Hugo, Flamengo vence o Fluminense de virada no Maracanã

O Flamengo saiu atrás no marcador, mas virou pra cima do Fluminense e venceu o clássico extremamente movimentado na noite deste domingo, no Maracanã, por 2 a 1.

Logo aos 10 minutos, Germán Cano abriu o placar para o time tricolor. Andreas Pereira deixou tudo igual para o Mais Querido ainda no primeiro tempo após belo chute de média distância.

No segundo tempo, Gabigol virou o jogo para o Flamengo, mas o grande nome do jogo foi o goleiro Hugo Souza. Extremamente criticado pela torcida após as seguidas falhas, o jovem arqueiro rubro-negro teve uma atuação espetacular, praticando diversas defesas importantes que garantiram a vitória no Fla-Flu.

Com a vitória sobre o Tricolor, o Flamengo alcança 12 pontos e ultrapassa o próprio rival, que tem 11. Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo no domingo. O Flamengo enfrenta o Fortaleza, no Maracanã e o Fluminense encara o Juventude, no Alfredo Jaconi.

