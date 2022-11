Com quatro titulares, Flamengo divulga relacionados para a partida desta quarta

Tricampeão da América no sábado (29), rubro-negro reencontra o Corinthians, adversário do título da Copa do Brasil

A euforia está no auge pelo tricampeonato da Libertadores conquistado no último sábado (29), em Guayaquil, e o Flamengo volta a entrar em campo nesta quarta, contra o Corinthians, pelo Brasileirão. Sem festa oficial com os torcedores desde a conquista, esse será o primeiro contato dos rubro-negros com o elenco campeão da América.

Na lista de relacionados, no entanto, o técnico Dorival Jr colocou apenas quatro jogadores do time titular: David Luiz, Everton Ribeiro, João Gomes e Rodinei. No geral, maioria reservas e jovens da base. Confira a lista para o duelo, que também é um reencontro da final da Copa do Brasil, vencida pelo Flamengo.