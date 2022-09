Com jogadores do Flamengo, Tite divulga relacionados para amistosos contra Gana e Tunísia

Brasil terá última janela de preparação antes da Copa do Catar

O técnico Tite anunciou, no final da manhã desta sexta-feira (09), a lista de convocados para os amistosos da Seleção Brasileira contra Gana e Tunísia, que serão realizados no final deste mês. Os jogos serão os últimos da preparação visando a Copa do Mundo do Catar.

Ambos os duelos vão acontecer nos dias 23 e 27 de setembro. O primeiro será contra Gana, às 15h30 (horário de Brasília), em Le Havre, na França. O segundo compromisso será contra Tunísia, no mesmo horário, mas no Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain, também em solo francês.

Confira os convocados:

GOLEIROS:

ALISSON – LIVERPOOL

EDERSON – MANCHESTER CITY

WEVERTON – PALMEIRAS

ZAGUEIRO:

BREMER – JUVENTUS

EDER MILITÃO – REAL MADRID

MARQUINHOS – PSG

IBAÑEZ – ROMA

THIAGO SILVA – CHELSEA

LATERAIS:

DANILO – JUVENTUS (LATERAL-DIREITO)

ALEX SANDRO – JUVENTUS (LATERAL-ESQUERDO)

ALEX TELLES – SEVILLA (LATERAL-ESQUERDO)

MEIAS:

BRUNO GUIMARÃES – NEWCASTLE

CASEMIRO – MANCHESTER UNITED

EVERTON RIBEIRO – FLAMENGO

FABINHO – LIVERPOOL

FRED – MANCHESTER UNITED

LUCAS PAQUETÁ – WEST HAM

ATACANTES:

ANTONY – MANCHESTER UNITED

ROBERTO FIRMINO – LIVERPOOL

MATHEUS CUNHA – ATLETICO DE MADRID

NEYMAR – PSG

PEDRO – FLAMENGO

RAPHINHA – BARCELONA

RICHARLISON – TOTTENHAM

RODRIGO – REAL MADRID

VINICIUS JR – REAL MADRID

Ficaram de fora da convocação nomes como o meia Philippe Coutinho, do Aston Villa, além do atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, que atuam no futebol inglês.