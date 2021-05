Retomada das aulas presenciais da rede estadual não acontece nesta segunda, 10

Está marcado o retorno das aulas presenciais da rede pública e privada para esta segunda-feira, 10, para alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. Entretanto, devido o anúncio da greve dos professores da rede estadual, apenas as escolas particulares e da rede municipal devem voltar.

A Secretaria Estadual de Educação informou que o total de escolas estaduais são 111, nos 75 municípios sergipanos. Nesse retorno, a rede pública tem cerca de 88 mil alunos, sendo 5004 da rede estadual e 83 mil nas escolas municipais. Com a greve dos professores, a rede estadual não retorna presencialmente nesta segunda. Já a volta das escolas da rede municipal fica a critério de cada gestor da cidade. Em São Cristóvão, por exemplo, o retorno foi adiado para o .dia 7 de junho, como anunciado pelo prefeito Marcos Santana nas redes sociais. Ainda de acordo com os representantes dos municípios, grande parte dos prefeitos preferiram pelo não retorno até que haja a vacinação completa dos professores. Greve professores No dia 10, o sindicato dos professores de Sergipe vai fazer um ato em frente a Seduc, contra o retorno das aulas presenciais. De acordo com os profissionais da educação, é preciso a vacinação dos docentes para que a volta às aulas aconteça. “Voltar às salas de aula sem que haja nenhuma condição de segurança (vacina, testagem e escolas adaptadas) é uma sentença de morte para os professores, estudantes, funcionários de escola e às suas famílias, por isso decidimos entrar em greve, essa é uma greve pela vida”, afirma a presidente do Sintese, Ivonete Cruz. Por Redação Portal A8SE