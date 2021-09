Com grande atuação de Michael, Flamengo supera desfalques e vence o Palmeiras por 3 a 1

O Flamengo mostrou a força do seu elenco na tarde deste domingo e venceu o Palmeiras com autoridade, fora de casa, por 3 a 1, de virada, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Michael, com dois gols, foi o nome do jogo no Allianz Parque. Pedro também desencantou e marcou para o Mais Querido. O único gol palmeirense foi marcado pelo atacante Wesley.

A vitória se torna ainda mais importante devido ao alto número de desfalques do Flamengo na partida. Ao todo, oito jogadores ficaram fora do jogo. Além disso, o técnico Renato Gaúcho ainda perdeu Arrascaeta, com lesão muscular, durante o primeiro tempo.

Apesar das dificuldades, o Mais Querido se impôs na casa do adversário, principalmente na segunda etapa. O rubro-negro segue sem perder para o alviverde paulista desde 2017. Com o resultado, o Flamengo alcançou 34 pontos e assumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe na temporada será diante do Grêmio, na quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

POR REDAÇÃO TUPI