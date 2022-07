Com gols de Pedro e Gabigol, Flamengo vence o Santos na Vila Belmiro

Com um time bastante modificado, o Flamengo derrotou o Santos por 2 a 1 na noite deste sábado, em plena Vila Belmiro, em um resultado importantíssimo para que a equipe permaneça na primeira metade da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Pedro abriu o placar para o Flamengo ainda no primeiro tempo após bela trama pela direita. Zanocelo, já na etapa final, cobrou falta forte e contou e com a colaboração do goleiro Santos para colocar tudo igual no placar. Aos 27 minutos, Gabigol, que estava sendo bastante vaiado na Vila, aproveitou o rebote do goleiro João Paulo após o chute de Pedro e foi preciso para decretar a vitória rubro-negra, fora de casa.

Com 21 pontos na tabela de classificação após duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo passa a focar no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Tolima, na quarta-feira, no Estádio do Maracanã. Na partida de ida, o rubro-negro venceu por 1 a 0, na Colômbia.