Com gol nos acréscimos, Fluminense vence o Flamengo em Itaquera

André saiu do banco de reservas para dar a vitória ao tricolor carioca

O Fluminense derrotou o Flamengo por 1 a 0, neste domingo, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, em Itaquera. O volante André, que entrou na segunda etapa, aproveitou a ótima jogada de Luiz Henrique e bateu com precisão para fazer o gol da vitória tricolor, já nos acréscimos do segundo tempo. Com a vitória, o tricolor se recupera no Campeonato Brasileiro após a goleada sofrida para o Athletico na rodada passada.

O time do Flamengo dominou todo o primeiro tempo, mas não conseguiu converter as oportunidades criadas em gols, muito por conta do goleiro Marcos Felipe, que teve uma atuação extremamente segura. Na etapa final, o Fluminense entrou no jogo e demonstrou força física e organização para tirar o zero do placar aos 46 minutos do segundo tempo.

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Ceará, na próxima quarta-feira, em São Januário. No mesmo dia, o Flamengo visita o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. POR REDAÇÃO TUPI