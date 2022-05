Com gol de Pedro, Flamengo derrota o Goiás, mas sai vaiado do Maracanã

O Flamengo reencontrou o caminho da vitória no Campeonato Brasileira neste sábado, diante do Goiás, no Maracanã. Apesar do triunfo por 1 a 0, com gol do atacante Pedro, surpresa na escalação do técnico Paulo Sousa, o time rubro-negro saiu vaiado do Maracanã, principalmente por conta da fraca atuação no segundo tempo. O Goiás, inclusive, esteve muito próximo de conseguir o empate, mas Apodi desperdiçou uma clara oportunidade nos minutos finais.

Com o resultado, o Flamengo conquista a sua segunda vitória no Brasileirão, alcança nove pontos na tabela de classificação e se afasta da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Flamengo na temporada será diante do Sporting Cristal, na terça-feira, pela última rodada da fase de grupos, onde a equipe já está classificada para as oitavas de final da competição.

No Brasileirão, o time do técnico Paulo Sousa volta a campo no próximo domingo, diante do Fluminense, também no Estádio do Maracanã.

