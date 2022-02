Com gol de Marinho e três assistências de Vitinho, Flamengo vence o Boavista

Rubro-Negro contou com a volta de vários titulares, em Volta Redonda

Início promissor! Em duelo que marcou a volta dos jogadores titulares e a estreia do técnico português Paulo Sousa, o Flamengo teve boa atuação no Estádio Raulino de Oliveira, na noite desta quarta-feira (2), e venceu o Boavista por 3 a 0, sem dificuldades, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, com direito a gol de Marinho, que debutou, juntamente ao treinador, vestindo as cores do Mais Querido. Pedro e Gabigol foram os outros nomes que decretaram o triunfo. Quem também se destacou e impressionou o comandante foi o Vitinho, autor das três assistências que resultaram nos tentos. Agora, com o resultado, os mandantes alcançaram sete pontos na tabela de classificação – duas vitórias e um empate – e assumem provisoriamente a liderança do Estadual.

O primeiro tempo foi todo do Rubro-Negro, que, impulsionado pelo grande número de torcedores presentes em Volta Redonda, tomou rapidamente as rédias do jogo e controlou, de forma bem superior, as principais jogadas de ataque. Por outro lado, o time de Saquarema, depois de dois empates arrancados contra Botafogo e Vasco nas duas partidas anteriores, limitou-se a realizar uma forte marcação, apostando, especialmente, nos contra-golpes em velocidade para surpreender os donos da casa. No início, Pedro teve de cara três oportunidades para deixar o dele, mas quem abriu o placar foi justamente o estreante da noite: Marinho. Aos 21 minutos, Vitinho roubou a bola no campo, na ponta esquerda, e cruzou rasteiro. O camisa 31 bateu firme e, de canhota, estufou as redes de Fernando, que nada pode fazer. Na sequência, o próprio ex-Santos e Vitinho, bastante participativo, criaram e finalizaram bem, quase ampliando. Porém, o goleiro adversário foi bem e conseguiu defender as investidas da equipe da Gávea.

Na volta do intervalo, Gabigol e Everton Ribeiro entraram nos lugares de Marinho e Renê, respectivamente, e o Flamengo seguiu com a mesma postura, sempre em busca do gol. O centroavante e atual Rei da América construiu algumas possibilidades perigosas, bem como Noga e Cleiton, zagueiros revelados nas categorias de base e que aproveitaram cobranças de escanteio para subir e cabecear à meta, no entanto, por cima do travessão. Após as tentativas iniciais, Pedro marcou e transformou o segundo tento dos cariocas em realidade. Aos 15, Vitinho avançou pela faixa esquerda e deu outra assistência, desta vez, servindo o número 21. O artilheiro chapou de direita, sem hesitar, e venceu o arqueiro do Boavista. Já perto do fim, em espécie de compensação por todo o esforço durante o duelo no Raulino de Oliveira, Gabigol, aos 37, fechou o caixão do clube de Bacaxá. Muito bem na noite desta quarta, Vitinho efetuou seu terceiro passe decisivo e achou Gabriel Barbosa, livre, para empurrar na direção da baliza, fazendo 3 a 0. Nos acréscimos, o atacante ainda poderia ter anotado o quarto, só que tirou muito e acabou arrematando direto pela linha de fundo. Entretanto, nada que ofuscasse a boa atuação do grupo de Paulo Sousa.