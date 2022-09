Com gol de Arrascaeta, Flamengo vence São Paulo e avança para a final da Copa do Brasil

Rubro-Negro, que já tinha a vantagem do jogo de ida, venceu o Tricolor e disputará o título com Fluminense ou Corinthians

Nesta quarta-feira (14), o Flamengo recebeu o São Paulo pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Precisando reverter o placar de 3 a 1 sofrido no jogo de ida no Morumbi, o Tricolor Paulista não conseguiu marcar nenhum gol dentro do Maracanã e foi derrotado por 1 a 0 com gol de Arrascaeta.

Com isso, o time carioca avançou e vai enfrentar Fluminense ou Corinthians na grande final. Ambos disputam a vaga nesta quinta-feira (15), na Neo Química Arena. As finais estão marcadas para acontecer nos dias 12 e 19 de outubro com os mandos ainda a definir.

Agora, ambas as equipes voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Fluminense no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília). Já o São Paulo visita o Ceará também no domingo (18), às 16h (de Brasília).

São Paulo pressiona, mas Flamengo sai na frente

O Tricolor chegou no Maracanã pressionando o adversário e buscando o gol para diminuir a vantagem do adversário. O jogo do São Paulo incomodava a zaga rubro-negra, e Patrick e Igor Vinícius tiveram boas chances de abrir o placar.

Aos poucos, o Fla cresceu na partida e começou a ter boas oportunidades. Pedro e Everton Ribeiro começaram a se destacar, inclusive o atacante balançou as redes, mas teve o gol anulado. Depois, Arrascaeta recebeu do camisa 7 e finalizou na saída de Jandrei para abrir o placar.

Na sequência, Gabigol ainda arriscou de cobertura, mas Jandrei fez uma ótima defesa evitando o segundo gol do time carioca.

Calleri desperdiça oportunidades e São Paulo não consegue reverter o placar

O Tricolor voltou com todo o vapor, mas o Flamengo não dava muitos espaços. Aos 5’, Luciano mandou um chute que foi na trave de Santos, na sobra Calleri mandou a bola por cima do gol.

Depois, Nestor encontrou o cruzamento perfeito na cabeça do camisa 9 do São Paulo, mas o jogador mais uma vez perdeu a chance de balançar as redes.

O Flamengo respondeu às investidas do Tricolor. Gabigol e Léo Pereira tiveram ótimas chances de ampliar o placar para o Rubro-Negro, mas a bola por muito pouco não entrou.

Com isso, ambos os treinadores foram mexendo em suas equipes pensando em preservar suas peças para a sequência da temporada, visto que ambas disputarão finais continentais nas próximas semanas, além do Brasileirão. O jogo diminuiu a intensidade e terminou com a vitória por placar mínimo do Flamengo.

Flamengo X São Paulo

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: quarta-feira (14), às 21h45

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO – Fifa)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO – Fifa) e Bruno Boschilia (PR – Fifa)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN – VAR – Fifa)

Público e renda: 62.977 / R$5.499.219,25

Cartões amarelos: Reinaldo, Welington (São Paulo); Léo Pereira (Flamengo)

Gols: Arrascaeta aos 36’/1T (Flamengo)

FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Vidal), João Gomes (Matheus França), Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta (Diego); Gabriel e Pedro (Everton). Técnico: Dorival Júnior.

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Diego, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson (Galoppo) e Patrick (Talles Costa); Luciano (Juan) e Calleri (Eder). Técnico: Rogério Ceni.