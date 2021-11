Com falha clamorosa de Andreas, Flamengo perde para o Palmeiras na prorrogação e fica com o vice da Libertadores

A equipe do Flamengo se mostrou desatenta após o apito inicial e não demorou para ficar em desvantagem na decisão da Libertadores. Aos quatro minutos, Gustavo Gómez acertou um ótimo lançamento do campo de defesa e encontrou Mayke no setor direito do ataque palmeirense, nas costas de Filipe Luís. O lateral palmeirense teve calma, cruzou rasteiro para o meio e encontrou Raphael Veiga livre. O meia finalizou de primeira, a bola passou por baixo de Diego Alves e morreu no fundo do gol.

Atônito após o gol sofrido nos minutos iniciais, o Flamengo levou um certo tempo para se encontrar no jogo. Por sua vez, o Palmeiras jogou no erro do Flamengo na maior parte do tempo e levou perigo em alguns contragolpes. O time rubro-negro não teve tantas chances de gol, mas na melhor delas, Arrascaeta aproveitou passe de Bruno Henrique e chutou no contrapé de Weverton. O goleiro palmeirense estava atento e conseguiu fazer uma defesa segura, sem dar rebote aos 42 minutos.