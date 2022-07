Com dois gols de Catatau, Vasco é derrotado pelo Sampaio Corrêa por 3 a 1

Com uma atuação nada empolgante, o Vasco foi dominado pelo Sampaio Corrêa e foi derrotado pelo time maranhense por 3 a 1 neste sábado, em jogo válido pela décima oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atacante Ygor Catatau, que já passou pelo Vasco, foi o nome do jogo, com dois gols anotados no Estádio Castelão. Gabriel Poveda também balançou as redes para o Sampaio. Erick, em belo chute de fora da área descontou para o Vasco, já nos minutos finais. Esse, inclusive, foi o primeiro gol dele pelo clube.

Apesar do resultado negativo, o Vasco segue com uma boa distância para Sport, quinto colocado na tabela. O time rubro-negro é o primeiro fora do grupo dos times que garantem o acesso. O próximo compromisso do Vasco na Série B será contra o Ituano, na próxima terça-feira, em São Januário.