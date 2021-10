Com direito a golaços e fim de jejum, Flamengo vence o Juventude pelo Brasileirão

A torcida do Flamengo que foi ao Maracanã nesta quarta-feira teve motivos diversos para comemorar. Na vitória sobre o Juventude por 3 a 1, pela 26ª rodada do Brasileirão, o time de Renato Gaúcho fez uma etapa inicial perfeita e construiu o placar com os golaços dos atacantes Kenedy e Pedro. Andreas Pereira, por sua vez, quebrou um longo jejum de gols de faltas do Rubro-Negro.

Com o resultado, o Flamengo alcançou os 45 pontos na tabela do Brasileirão. A noite só não foi perfeita pois o líder Atlético-MG venceu de virada o Santos, mantendo os 11 pontos de distância. Confira a classificação completa aqui!

PRIMEIRO TEMPO DE GALA E GOLAÇOS!

A apresentação do Flamengo no primeiro tempo combinou o que o time pode oferecer de melhor ao torcedor que foi Maracanã: bom futebol e golaços. Pela direita, Matheuzinho e Kenedy iniciaram o jogo com tudo. Assim, aos 12, o gol que abriu o placar foi do atacante. Estreando como titular, Kenedy tocou para Pedro e invadiu a área. O pivô e o passe de letra do centroavante foi perfeito, e, antes da finalização, o drible seco no marcador foi o toque final de um golaço.

Sem diminuir o ritmo, o time de Renato Gaúcho resolveu o confronto até os 35 minutos. O segundo gol foi de Pedro, que só teve o trabalho de finalizar para a rede após boa jogada individual de Michael – outro destaque na etapa inicial – aos 26. O terceiro gol, contudo, foi o mais celebrado por jogadores e torcida.

Em cobrança de falta, Andreas Pereira acertou o ângulo do goleiro Douglas, que não teve chances. O chute preciso, por si só, já serie motivo de comemoração, mas os rubro-negros ficaram em êxtase por conta do fim do jejum de gol de faltas, que já durava 1221 dias. O último havia sido em 10 de junho de 2018.

JOGO CONTROLADO E VITÓRIA RUBRO-NEGRA!

Além de não oferecer resistência, o Juventude pouco foi ao ataque antes do intervalo. Paulinho Boia, aberto pela esquerda e subindo no espaço entre Matheuzinho e Thiago Maia, foi o único a dar trabalho, mas sempre recebeu a bola longe da área, sendo perseguido ou sofrendo a falta ainda distante do gol.

No segundo tempo, o ritmo do Flamengo diminuiu e a equipe de Marquinhos Santos aproveitou a bola aérea. William Matheus, de cabeça, desviou escanteio e descontou para o Juventude ainda aos 11 minutos. A partida, contudo, seguiu controlada pelo Rubro-Negro, que teve as entradas de Rodinei, Vitor Gabriel e Lázaro. Até o apito final, muita disputa no meio de campo e poucas emoções.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3X1 JUVENTUDE

​

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 13 de outubro de 2021, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Público e renda: 7.282 presentes / R$ 366.177,50

Cartão amarelo: Filipe Luís e Renê (FLA); Quintero, William Matheus e Vitor Mendes (JUV)

Cartão vermelho: Não houve.

Gols: Kenedy (1-0, 12’/1ºT), Pedro (2-0, 26’/1ºT), Andreas (3-0, 35’/1ºT) e William Matheus (3-1, 11’/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

​

Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís Renê (44’/2ºT); Willian Arão, Thiago Maia (Lázaro, 28’/2ºT) e Andreas Pereira (Bruno Viana, 44’/2ºT); Michael, Kenedy (Rodinei, 16’/2ºT) e Pedro (Vitor Gabriel, 16’/2ºT).

JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)

Douglas; Paulo Henrique, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus (Guilherme Santos, 22’/2ºT); Rafael Forster (Didi, 38’/2ºT), Guilherme Castilho (Capixaba, Intervalo) e Ricardinho e Wagner (Chico Kim, Intervalo); Paulinho Boias e Ricardo Bueno (Marcus Vinícios, 37’/1ºT).

