Com direito a gol e assistência de Vidal, Flamengo atropela o Atlético-GO no Maracanã

Com um time formado basicamente por reservas, o Flamengo não tomou conhecimento do Atlético-GO, construiu sua vantagem no primeiro tempo e goleou o time adversário por 4 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. O volante Arturo Vidal foi uma das grandes estrelas da noite com um gol marcado e uma assistência. Essa foi a primeira vez que o chileno iniciou uma partida com a camisa rubro-negra.

Lázaro, Marinho e Victor Hugo também marcaram para o delírio dos mais de 64 mil torcedores que marcaram presença no Maracanã. Wellington Rato descontou para o time goiano, já nos minutos finais.

Com a vitória, o Flamengo vai dormir na quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 33 pontos conquistados. Após descansar a maioria dos titulares, o rubro-negro passa a focar exclusivamente na Libertadores da América, onde encara o Corinthians, na próxima terça-feira, em Itaquera, pelo jogo de ida das quartas de final.

