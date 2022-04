Com autoridade, Flamengo derrota o São Paulo por 3 a 1

Primeira vitória do rubro-negro no Brasileirão consolida a melhor fase da equipe desde a chegada do técnico Paulo Sousa

O Flamengo se impôs diante do São Paulo e conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2022. Gabigol, Isla e Arrascaeta marcaram os gols da equipe rubro-negra no Estádio do Maracanã. O único gol do time paulista foi marcado por Calleri, ainda no primeiro tempo. Agora, o Mais Querido tem quatro pontos somados após duas partidas disputadas na competição.

Gabigol abriu o placar para o time da Gávea após grande passe de Lázaro. Melhor no jogo, o Flamengo chegou a desperdiçar outras chances antes do São Paulo empatar. Rafinha cruzou na grande área, Calleri foi mais esperto que Rodinei e testou firme para deixar tudo igual no Maraca antes do fim do primeiro tempo.

Apesar disso, o Flamengo não se abateu e foi pra cima do Tricolor na etapa final. As mudanças promovidas por Paulo Sousa deram muito certo. Aos 23 minutos, Isla, que havia entrado na vaga do criticado Rodinei, fez um belo gol de canhota para colocar o Flamengo na frente. Três minutos depois, Marinho, que também entrou no segundo tempo, chutou cruzado e Arrascaeta, de forma sutil, desviou de cabeça para fechar o marcador no Maracanã.

O time comandado pelo técnico Paulo Sousa vive a sua melhor fase desde o início do ano. Após o fracasso na Supercopa do Brasil e no Campeonato Carioca, o time encaixou uma boa sequência de atuações na última semana e parece ter conquistado a confiança do torcedor. O próximo compromisso na temporada será diante do Palmeiras, na próxima quarta-feira, em jogo adiantado da quarta rodada do Brasileirão.

POR REDAÇÃO TUPI