Cirurgia do lateral-esquerdo do Confiança Altemar é realizada com sucesso

A cirurgia foi realizada no Hospital Renascença pelos cirurgiões Dr. Márcio Farias, Dr. Washington Batista, Dr. Thiago Jorge e o médico do Confiança, Francis Vasconcelos. O lateral-esquerdo já recebeu alta e iniciará a reabilitação com fisioterapeuta do clube, Emmanoel Sampaio.

Altemar soma cinco temporadas (2014, 2015, 2019, 2020 e 2021) vestindo a camisa azulina e fez parte da conquista do bicampeonato estadual (2014 e 2015) e dos acessos para série C em 2014 e para série B em 2019.