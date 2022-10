Chuvas leves e tempo nublado predominam em Sergipe nos próximos dias

O clima terá predominância de chuvas leves e isoladas com tempo nublado em Sergipe até quinta-feira (20). As temperaturas ficam em torno de 24,5ºC e 28,9ºC.

Nesta terça (18), o tempo fica aberto no litoral, com possibilidade de chuvas leves e isoladas a qualquer hora no interior. As chuvas devem atingir municípios do Alto Sertão Sergipano. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 24,5°C e máximas de 28,9°C, já no interior, elas variam de 19,8°C a 30°C.

Na quarta (19), há previsão de precipitações leves no interior e tempo nublado no litoral. Os termômetros têm variação mínima de 24,3°C e máximas de 28,7°C, já no interior eles marcam entre 19,2°C e 29,6°C.

Já na quinta (20), haverá tempo nublado e parcialmente nublado com temperaturas mínimas em torno de 24,1°C no litoral e 19,8°C no interior, já as máximas serão de 28,5°C e 29,8°C, respectivamente.

Por Carolina de Morais e Jéssika Magalhães