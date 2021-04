Choveu pedras no interior de Sergipe

Relâmpagos e trovões e chuva de granizo foram registrados em algumas cidades do interior de Sergipe nas últimas 24 horas, fruto de conglomerados de nuvens de tempestades, com registros de temperaturas de topo de nuvens entre -70ºC a -80ºC, o que é uma condição muito favorável para formação de granizo, o fenômeno meteorológico pegou os sergipanos de surpresa. Em Aquidabã, Canhoba e Poço Redondo ocorreram as chamadas “chuvas de pedras”, numa referência ao granizo.

“Observamos conglomerados convectivos de nuvens de tempestades e tendência para chover granizo em algumas regiões. Isso ocorre quando as temperaturas ficam abaixo de -80°C, congelado, o vapor de água fica com mais peso do que a nuvem pode aguentar e cai, em forma de pedra de gelo, que chamamos de granizo”, explica o meteorologista Overland Amaral, do Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS).

As previsões climáticas apontam para a ocorrência de mais chuvas com a presença de granizo, ao logo desta semana. A gerente de Planejamento da Defesa Civil estadual, capitã Emanuela Cruz, alertou para os cuidados da população quanto às chuvas de granizo. “Orientamos que nestas situações a população se abrigue em locais seguros”, revela.

O INMET publicou um aviso com registro de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e com ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Nesta quinta-feira, a previsão é de tempo parcialmente nublado durante todo o dia, com ocorrência de chuvas distribuídas durante a tarde ao longo das mesorregiões do Alto Sertão, Sul e Centro Sul sergipanos.

Previsão para os próximos dias

Nesse final de semana, é previsto tempo nublado durante todo o dia, com ocorrência de precipitações distribuídas durante a madrugada, manhã, tarde e noite ao longo das mesorregiões do Agreste Central, Grande Aracaju, Sul e Centro Sul Sergipanos, a tendência é que o tempo continue predominantemente nublado durante todo o dia, com ocorrência de precipitações leves e moderadas distribuídas durante a madrugada, manhã e tarde ao longo de todas as mesorregiões sergipanas.

Foto: Portal Infonet