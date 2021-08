Chegaram os equipamentos para prática de Mat Pilates no CERPED – Centro de Referência da Pessoa com Deficiência.

A técnica de Mat Pilates é uma variação do Pilates que o CERPED está adotando a fim de desenvolver as capacidades motoras, a conscientização corporal, o fortalecimento e alongamento dos músculos fracos, aumentando a mobilidade das articulações, controle da respiração e das emoções. Os exercícios de Mat Pilates podem ajudar os deficientes e autistas nas funções do aparelho circulatório, respiratório, digestivo, motor, reprodutor, excretor, entre outras.

E hoje, 11 de agosto, chegaram os equipamentos que auxiliarão a prática no centro. A instrutora de Pilates do CERPED, Ana Paula Vilanova, disse que esses materiais ajudarão a potencializar os benefícios do Mat Pilates, contribuindo para a melhora na autoestima, a conquista da autonomia e a promoção da socialização das pessoas com deficiência e autistas.

Já o Psicólogo Emílio Góes, Coordenador de Políticas Sociais Estratégicas em Saúde, informou que as famílias de pessoas com deficiência ou com transtorno de espectro autista, podem procurar o CERPED, anexo ao Rotary Clube, na rua José Oliveira Rosa, Centro de Tobias Barreto, e realizarem seu cadastro para atendimento, levando cópias de documentos da pessoa que pretende ser atendida e da sua mãe ou responsável (laudo ou relatório com diagnóstico, RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência).

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.