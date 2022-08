CET-Rio monta esquema especial de trânsito para jogo no Maracanã

As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região.

A operação de trânsito contará com 60 pessoas, entre agentes da Guarda Municipal, CET-Rio e apoiadores de tráfego, 8 veículos operacionais e 10 motocicletas. Também serão utilizados 7 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.

O acesso de veículos de moradores do entorno imediato ao Maracanã (ruas Prof. Eurico Rabelo, Visconde de Itamarati, Isidro de Figueiredo, Artur Menezes e Conselheiro Olegário) será feito, exclusivamente, pela Av. Paula Sousa e a Rua Prof. Eurico Rabelo, mediante apresentação de comprovante de residência.

Das 13h às 19h:

-Rua Prof. Eurico Rabelo;

-Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Prof. Eurico Rabelo;

-Rua Isidro de Figueiredo;

-Rua Conselheiro Olegário;

-Rua Artur Menezes;

-Av. Maracanã, em ambos os sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Av. Pres. Castelo Branco;

-Viaduto Oduvaldo Cozzi, nos acessos à Avenida Maracanã;

-Rua Mata Machado, entre a Av. Paula Sousa e a Av. Maracanã.

Das 17h40 às 19h:

-Av. Professor Manoel de Abreu, sentido Praça da Bandeira, entre a Rua Dona Zulmira e a Av. Pres. Castelo Branco (Radial Oeste).

Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

Provenientes do Centro e Zona Sul

-Para a Tijuca: utilizar rota da Paulo de Frontin e Satamini ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará/ Rua Paraíba e Rua Mariz e Barros;

-Para Vila Isabel e Grajaú: utilizar rotas acima e em seguida Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão;

-Para a região do Grande Méier: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno

-Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota Conde de Bonfim – Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier

-Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.

Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, o popular Maraca (“semelhante a um chocalho” em tupi-guarani, devido ao som de pássaros que viviam por ali), é um estádio de futebol localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro e inaugurado em 1950, durante o mandato do então General de Divisão e Prefeito do Distrito Federal do Rio de Janeiro Marechal Ângelo Mendes de Moraes, tendo sido utilizado na Copa do Mundo de Futebol daquele ano.

Desde então, o Maracanã foi palco de grandes momentos do futebol brasileiro e mundial, como o milésimo gol de Pelé, finais do Campeonato Brasileiro, Carioca de Futebol, Taça Libertadores da América e do primeiro Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, além de competições internacionais e partidas da Seleção Brasileira.

O estádio foi um dos locais de competição dos Jogos Pan-Americanos de 2007, recebendo o futebol, as cerimônias de abertura e de encerramento. Sediou futebol e as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016, que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro. Foi também o palco da partida final da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo FIFA de 2014.