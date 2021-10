Centro Olímpico da Unit receberá IX Jogos Nacionais da Magistratura em 2022

O reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa de Mendonça, autorizou nesta quarta-feira, 20, a realização dos IX Jogos Nacionais da Magistratura no Centro Olímpico, da Universidade Tiradentes (Unit), campus Farolândia. Essa é uma parceria com a Associação de Magistrados de Sergipe (Amase) para a Semana do Advogado, nos dias 11 e 14 de agosto de 2022.

Segundo ele, receber os jogos na Unit é uma contribuição a mais que a instituição oferece para incentivar o esporte em Sergipe. “Ficamos muito honrados em termos sido escolhidos pela Amase para sediar a primeira edição dos Jogos Nacionais da Magistratura em Sergipe. A Amase pode contar com a Unit para o êxito dessa iniciativa tão importante, que movimentará a economia do estado e ainda irá propagar a mensagem de bem-estar tão necessária nos dias atuais”, disse o professor Uchôa.

O presidente da Associação de Magistrados de Sergipe, Roberto Alcântara, espera receber cerca de 1.000 juízes de todo o Brasil. “Por conta da pandemia, os jogos foram suspensos. Agora, com os números melhorando, a vacinação avançando e a redução de óbitos e internações, entendemos, sim, que é possível realizar o evento. A importância disso é congregar toda a magistratura e a busca pela saúde mental e física. Só podemos exercer nossa função se estivermos com nossa cabeça e corpo bons. Essa integração é nosso objetivo para que o cidadão por baixo da toga possa se desenvolver de forma plena”, reforçou.

Para Isaac Soares, magistrado em Sergipe e diretor de esportes da Amase, ter a parceria com a Unit é essencial. “Pela primeira vez o Estado de Sergipe irá sediar o maior evento de esportes da magistratura brasileira. E a Unit possui o maior polo esportivo do estado. Sem ela, não poderíamos realizar esse evento. Como a Unit é nossa principal parceira, 90% das modalidades serão realizadas aqui”, contou.

De acordo com Saumíneo Nascimento, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, essa é a concretização de um evento pensado há muito tempo. “Essa parceria já tinha sido negociada para 2020, mas em função da pandemia, foi adiada para 2022. As principais modalidades acontecerão no complexo esportivo da Universidade Tiradentes. Ela é fundamental para que se realizem os jogos”, finalizou.

O Centro Olímpico da Unit receberá as modalidades esportivas natação, atletismo, futebol de salão, basquete, vôlei de quadra, pebolim e xadrez.

Assessoria de Imprensa | Unit