CBF realiza premiação do Campeonato Brasileiro de 2021 e escolhe seleção da competição com jogador do Flamengo

O volante André, do Fluminense, foi eleito como atleta revelação do Brasileirão. Na categoria “Não é só futebol”, o zagueiro Klaus, do Ceará, ficou com o troféu, depois de uma linda e emocionante história entre o massagista Orlando e o próprio defesnor. Em recuperação de lesão, o profissional aproveitou o tempo de tratamento para ensinar o funcionário a ler e recebeu uma homenagem. O atacante Hulk ganhou o prêmio de artilheiro, com 19 gols feitos, seguido por Gilberto, do Bahia, com 15, e por Michael, com 14. A Super Rádio Tupi marcou presença na entrega das premiações e conversou com alguns destaques.