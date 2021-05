CBF informa adiamento de jogos do Flamengo na Copa do Brasil

Entidade também remarcará partidas do rubro-negro no Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou através de nota oficial, a alteração das datas dos jogos do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, diante do Coritiba. A mudança acontece por conta dos diversos desfalques do Mais Querido Data Fifa.

A entidade máxima do futebol nacional ainda acrescentou que três jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro serão remarcados. Na última sexta-feira, o técnico Tite convocou Everton Ribeiro e Gabigol para os compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias. André Jardine chamou Gerson e Pedro para os amistosos da Seleção Olímpica.

Confira a nota na íntegra:

“A CBF informa que, em reunião realizada na última sexta-feira, 14, entre os presidentes da CBF, Rogério Caboclo, e do Flamengo, Rodolfo Landim, o clube aceitou de bom grado a alteração das datas dos jogos da equipe que seriam realizados na próxima Data FIFA:

1 – Coritiba e Flamengo, pela Copa do Brasil, será adiado de 2 para 10 de junho, com o o jogo de volta entre as duas equipes ocorrendo no dia 16 de junho.