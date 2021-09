Castigado! Flamengo leva gol nos acréscimos e apenas empata com o América Mineiro

Nos acréscimos, Alê deixou tudo igual após a desatenção da defesa rubro-negra. O jogador subiu mais que Renê e cabeceou com precisão para empatar a partida em Belo Horizonte.

Com o resultado, o Flamengo perdeu a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Atlético Mineiro, que empatou no último sábado com o São Paulo, fora de casa. O próximo compromisso do Mais Querido na temporada será diante do Barcelona-EQU, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores da América.