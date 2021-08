Caso Adriano Teles: três réus do assassinato são condenados; veja detalhes

Três pessoas que estavam sendo julgadas pela autoria da morte do empresário Adriano Teles foram condenadas por homicídio duplamente qualificado. O crime aconteceu em março de 2016.

Adriano estava lanchando com amigos em uma praça, no Largo do Cruzeiro, na cidade de Tobias Barreto, quando foi atingido por três tiros. O autor dos disparos e mais dois homens que participaram da ação, foram condenados após júri popular no município, são eles: Douglas Amado, Rafael de Aguiar e Ranfley do Nascimento.

As penas podem varia de 19 a 21 anos de prisão em regime fechado. Acompanhe mais detalhes:

Por Redação Portal A8SE