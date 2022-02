Novos beneficiários do Mão Amiga Bacia Leiteira de Sergipe é divulgado; confira

A nova vertente do programa foi lançada pelo Governo de Sergipe para auxiliar criadores do Alto Sertão afetados pela escassez ou excesso hídrico.

Ao todo, recebem 1.150 pequenos criadores, que se inscreveram após o pagamento da primeira parcela. Os cartões já serão entregues com o saldo de R$ 500, referente às parcelas de dezembro e de janeiro. No final deste mês, todos receberão a terceira parcela do benefício, no valor de R$ 250.

As entregas terão início às 8h30, conforme o seguinte cronograma. Confira:

Terça-feira (8) : serão entregues 189 cartões em de Nossa Senhora da Glória, na quadra da Praça de Eventos; e 132 na Central de Abastecimento de Monte Alegre de Sergipe.

: serão entregues 189 cartões em de Nossa Senhora da Glória, na quadra da Praça de Eventos; e 132 na Central de Abastecimento de Monte Alegre de Sergipe. Quarta-feira (9) : recebem os 181 beneficiários de Gararu, no Ginásio de Esportes do município; e os 189 produtores rurais de Porto da Folha, na AABB.

: recebem os 181 beneficiários de Gararu, no Ginásio de Esportes do município; e os 189 produtores rurais de Porto da Folha, na AABB. Quinta-feira (10): em Poço Redondo, recebem 341 beneficiários na Quadra de Esportes do Colégio Municipal Menino Deus; e em Canindé de São Francisco, 118 beneficiários receberão os cartões no Ginásio de Esportes local.

Por g1 SE