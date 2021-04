Carro da Tesla que opera sem motorista bate em árvore e deixa dois mortos

Agência Reuters – texto na íntegra

Dois homens morreram depois que um veículo Tesla (TSLA.O) , que estaria operando sem ninguém no assento do motorista, bateu em uma árvore na noite de sábado ao norte de Houston, disseram as autoridades.

“Não havia ninguém no assento do motorista”, disse a sargento Cinthya Umanzor, do Distrito 4 da Polícia do Condado de Harris.

O Tesla Model S 2019 estava viajando em alta velocidade quando não conseguiu fazer uma curva e saiu da estrada, colidindo com uma árvore e explodindo em chamas, disse a estação de televisão local KHOU-TV.

Depois que o incêndio foi extinto, as autoridades localizaram 2 ocupantes no veículo, um no banco do passageiro da frente, enquanto o outro estava no banco de trás do Tesla, disse o relatório, citando o policial Mark Herman do Distrito 4 do Condado de Harris.

Tesla e a National Highway Traffic Safety Administration não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O acidente ocorre em meio a um crescente escrutínio sobre o sistema de direção semiautomatizado da Tesla após acidentes recentes e enquanto ela se prepara para lançar seu software de “direção totalmente autônomo” atualizado para mais clientes.

A agência de segurança automotiva dos EUA disse em março que abriu 27 investigações sobre acidentes com veículos Tesla; pelo menos três das falhas ocorreram recentemente.

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse em janeiro que espera enormes lucros com seu software de direção autônomo completo, dizendo que está “altamente confiante de que o carro será capaz de dirigir sozinho com confiabilidade superior à humana este ano.”

A tecnologia de direção autônoma deve superar os obstáculos regulatórios e de segurança para alcançar o sucesso comercial.

Umanzor disse que as duas vítimas do acidente nasceram em 1962 e 1951.