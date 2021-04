CAROS LEITORES: Você poderia estar lucrando muito mais!

Olá, caros leitores. Hoje quero simplesmente responder o porquê dessa questão do título da nossa coluna de hoje. Nos dias de hoje, realmente é difícil alguém não usar as redes sociais pra colocar fotos da sua empresa, ou prestação de serviços.

Praticamente todos possuem um perfil. Mas você já parou pra pensar que esses perfis nas redes sociais podem acrescentar de forma que pode fazer o seu lucro dobrar ou triplicar ? Pois é, eu te digo com certeza absoluta, sim você pode! Ao invés de só possuir o perfil, por que o mundo obriga a ter. Você pode fazer com que o seu perfil atraia ainda mais clientes do que uma propaganda em outdoor, panfletagem, rádio e até TV! Sim! O alcance das redes sociais hoje, pode fazer com que milhares de pessoas se interessem pelo seu produto ou prestação de serviços. A TV pode te dar bastante visibilidade, claro. Mas na maioria dos comerciais na TV, são “informativos” e não cativam, nem fidelizam clientes.

Mas usando as estratégias corretas nas redes sociais, mantendo a constância e fazendo o seu perfil ser relevante para as pessoas, você pode fidelizar muito e muitos clientes. As pessoas gostam de interação, algo que a TV não oferece. Também gostam de ver que as marcas não querem apenas vender por vender, mas que de alguma forma quer contribuir na vida das pessoas. E como fazer isso, se não por um bom planejamento de marketing de conteúdo nas redes sociais? É essa virada de chave que a sua empresa precisa pra vender ainda mais, ou pra que contratem a sua prestação de serviço. Contrate um profissional, gere valor para as pessoas e não empurre apenas o seu produto. As pessoas voltaram sempre para a sua loja, ou te contratarão sempre que precisarem. E o mais importante, quando essas estratégias são bem aplicadas pelo social media, cria-se um sentimento de gratidão nos clientes, e é esse sentimento que faz com que o seu lucro aumente de forma natural. Então pare de apenas ter uma rede social, e comece a lucrar com ela.

Carlos Augusto Social Media