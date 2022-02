Carnaval em Sergipe; veja o que abre e o que fecha

Em Aracaju e na maioria dos municípios sergipanos, festas públicas estão proibidas. Veja medidas restritivas até o dia 7 de março.

O que abre e o que fecha durante o período:

Escolas

As instituições de ensino da rede particular ficam fechadas de segunda a quarta-feira e retomam o funcionamento na quinta-feira (3). A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado de Sergipe.

As escolas estaduais e municipais de Aracaju ainda não iniciaram o ano letivo 2022.

Centro comercial de Aracaju

Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, as lojas estarão fechadas, segundo o Sindicato dos Comerciários de Sergipe, em virtude de um acordo coletivo firmado entre os Sindicato dos Lojistas e o Sindicato dos comerciários de Sergipe. Nos outros dias, os estabelecimentos abrem normalmente.

Mercados e feiras da capital

Na segunda-feira (28), os mercados centrais Antônio Franco e Thales Ferraz funcionam das 6h às 16h45. Na terça, 1º de março, esses centros de compras estarão fechados. Os demais mercados municipais, inclusive o central Virgínia Franco e o setorial Milton Santos (Augusto Franco), passam por limpeza geral e estarão fechados nesses dias (28 e 1º).

Na Quarta-feira de Cinzas (2), os mercados centrais e setoriais da cidade reabrem, a partir das 6h.

Não há feira livre às segundas. A única feira organizada pela prefeitura, às terças, é a do Batistão, mas no dia 1º estará suspensa. Na quarta-feira (2), serão realizadas normalmente, no período da tarde, as feiras dos conjuntos Dom Pedro, Augusto Franco, Orlando Dantas e do bairro Bugio.

Bancos

Na segunda e terça de carnaval, as agências bancárias não funcionam em Sergipe. De acordo com o Sindicato dos Bancários, o funcionamento será retomado na Quarta-feira de Cinzas, a partir do meio dia.

Parques e praias

De sábado (26) até a Quarta-feira de Cinzas (2/3), o Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no Jardins, abrirá para caminhadas, atividades esportivas e de lazer em seu horário habitual, das 5h às 21h30. O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, também funcionará normalmente, das 6h às 18h.

O Centro de Artesanato Chica Chaves, no bairro Industrial, não funciona às segundas-feiras. Na terça (1º) e quarta-feira (2) o espaço estará fechado, reabrindo na quinta-feira (3), a partir das 9h;

As praias sergipanas estão liberadas para acesso. Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Shoppings

Aracaju Parque (capital): no dia 26, o estabelecimento funciona normalmente das 10h às 22h. No domingo, a praça de alimentação abre das 12h às 22h e lojas e quiosques das 14h às 20h. Na segunda-feira de carnaval (28), a praça de alimentação abre das 12h às 22h. Todas as lojas fecham, exceto a Americanas, que abre das 12h às 18h. No dia seguinte, a praça de alimentação abre das 12h às 22h, e todas as lojas fecham. Na Quarta-feira de Cinzas todo shopping abrirá ao meio dia. O cinema funciona conforme a programação de filmes todos os dias.

no dia 26, o estabelecimento funciona normalmente das 10h às 22h. No domingo, a praça de alimentação abre das 12h às 22h e lojas e quiosques das 14h às 20h. Na segunda-feira de carnaval (28), a praça de alimentação abre das 12h às 22h. Todas as lojas fecham, exceto a Americanas, que abre das 12h às 18h. No dia seguinte, a praça de alimentação abre das 12h às 22h, e todas as lojas fecham. Na Quarta-feira de Cinzas todo shopping abrirá ao meio dia. O cinema funciona conforme a programação de filmes todos os dias. Jardins e Riomar (capital) – no sábado (26), todas as lojas funcionam das 10h às 22h; no domingo, restaurantes, praças de alimentação e lazer abrem das 12h às 21h, e lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h. Na segunda, restaurantes, praças de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h, e demais lojas e quiosques estarão fechados. Na terça, (1º), restaurantes, praças de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h, e demais lojas e quiosques estarão fechados. Cinema e supermercado operam de acordo com suas respectivas redes. Já na quarta-feira de Cinzas, todas as lojas voltam a funcionar das 10h às 22h.

no sábado (26), todas as lojas funcionam das 10h às 22h; no domingo, restaurantes, praças de alimentação e lazer abrem das 12h às 21h, e lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h. Na segunda, restaurantes, praças de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h, e demais lojas e quiosques estarão fechados. Na terça, (1º), restaurantes, praças de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h, e demais lojas e quiosques estarão fechados. Cinema e supermercado operam de acordo com suas respectivas redes. Já na quarta-feira de Cinzas, todas as lojas voltam a funcionar das 10h às 22h. Prêmio (Nossa Senhora do Socorro) : no sábado, o shopping funciona normalmente das 10h às 22h. No domingo, as lojas abrem das 14h às 20h, e o setor de alimentação das 12h às 22h. Nestes dois dias, o supermercado abre duas horas antes. Na segunda e terça, o centro de compras estará fechado, exceto pelo cinema que funciona diariamente das 13h30 às 21h15, e supermercado que abre das 8h às 20h, na segunda, e das 8h às 18h, na terça. Todo o shopping volta a reabrir na Quarta de Cinzas, das 10h às 22h. Nos dias 28 e 1º, o cinema não irá funcionar. O funcionamento normal será retomado no dia 2, das 13h30 as 21h.

: no sábado, o shopping funciona normalmente das 10h às 22h. No domingo, as lojas abrem das 14h às 20h, e o setor de alimentação das 12h às 22h. Nestes dois dias, o supermercado abre duas horas antes. Na segunda e terça, o centro de compras estará fechado, exceto pelo cinema que funciona diariamente das 13h30 às 21h15, e supermercado que abre das 8h às 20h, na segunda, e das 8h às 18h, na terça. Todo o shopping volta a reabrir na Quarta de Cinzas, das 10h às 22h. Nos dias 28 e 1º, o cinema não irá funcionar. O funcionamento normal será retomado no dia 2, das 13h30 as 21h. Peixoto (Itabaiana) – Na segunda, todas as lojas estarão fechadas, exceto a Americanas, que funciona das 13h às 19h; o supermercado abre das 9h às 21h, e a praça de alimentação das 12h às 22h. Na terça, (1º), todas as lojas estarão novamente fechadas, exceto a Americanas, que funciona das 13h às 21h, assim como o supermercado; e a praça de alimentação das 12h às 22h. Já na quarta-feira de Cinzas, todas as lojas voltam a funcionar das 10h às 22h.

Saúde

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) funcionará com horários alterados. Sábado (26) e domingo (27), não tem expediente. Na segunda-feira, a unidade abre das 7h às 11h. Na terça-feira, 1° de março, também não tem expediente. Na quarta-feira, o serviço retorna ao funcionamento no horário regular, das 7h30 às 17h.

A liberação de sangue e demais hemocomponentes para rede hospitalar, prossegue em regime de plantão 24 horas.

Aracaju

Os setores administrativos que atuam na sede da Saúde de Aracaju estarão fechados. Não haverá vacinação contra a Covid-19 de sábado a quarta, sendo retomada na quinta-feira (3).

O Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal continuará funcionando todos os dias, das 7h às 19h (recepcionando e realizando coleta até às 18h), com os serviços de triagem de enfermagem e consultas médicas, testagem para detecção da covid-19, dispensação de medicamentos e leitos de observação. Os casos mais graves que procurarem o Centro, será providenciada transferência de forma prioritária para uma das unidades de urgência da rede municipal de saúde.

Para os casos com sintomas mais delicados, estarão funcionando em regime 24 horas as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco (Farolândia) e Nestor Piva (18 do Forte). O atendimento da Rede de Urgência e Emergência continuará sendo ofertado nos dois hospitais municipais, incluindo os contêineres para atendimento exclusivo de síndromes gripais e suspeita de Covid-19, seguem com serviço 24h. Além da urgência clínica, a urgência odontológica ofertada no Hospital Fernando Franco também funcionará normalmente.

O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue sendo um serviço porta aberta, entretanto, nos dias do ponto facultativo funcionará apenas para o acolhimento noturno.

