CARIOCÃO: Flamengo confirma favoritismo, vence o Vasco pela terceira

Flamengo confirma favoritismo, vence o Vasco pela terceira vez no ano e avança para a final do Carioca

Willian Arão, já no segundo tempo, marcou o único gol do jogo no Maracanã

Assim como nos dois últimos encontros entre as equipes, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0. O resultado deste domingo, garantiu para o rubro-negro, uma vaga na decisão do Campeonato Carioca. Willian Arão marcou o único gol do jogo. Na partida de ida da semifinal, o gol rubro-negro foi marcado por Gabigol, de pênalti.

O time cruzmaltino, que precisava vencer por dois gols de diferença para eliminar o rival, fez até um bom jogo, chegou a ameaçar o gol rubro-negro em diversas oportunidades, mas não conseguiu ficar em vantagem no marcador em nenhum momento. Aliás, o time comandado pelo técnico Zé Ricardo não fez gol no Flamengo nos três duelos entre as equipes em 2022.

O gol rubro-negro só foi sair no segundo tempo. Após cruzamento na grande área, Lázaro escorou de cabeça para o interior da pequena área e Arão, livre, empurrou para o fundo do gol. O Flamengo teve chance até de ampliar, mas pecou nas finalizações e não ampliou sua vantagem no Maracanã.

O time comandado pelo técnico Paulo Sousa aguarda o vencedor do duelo entre Botafogo e Fluminense para conhecer o seu adversário na final do Campeonato Carioca. Atual tricampeão, o rubro-negro busca um inédito tetracampeonato consecutivo.

POR REDAÇÃO TUPI