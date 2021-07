Capela da Unit: fé, devoção e um marco histórico para o bairro Farolândia

A “Capelinha da Unit”, como é mais conhecida, é um dos maiores patrimônios do Campus Aracaju Farolândia da Universidade Tiradentes. Em sua história, a construção centenária traz importantes fatos que também evidenciam os acontecimentos da capital sergipana.

E, toda a história que marca a Capelinha inicia com a chegada da família Fontes à capital sergipana. É o que explica a professora e pesquisadora da Universidade Tiradentes, Lúcia Marques. “Olhando o interior da igreja, existem sete lápides como um marco histórico, na Farolândia em si. Existe uma relação entre o farol que batiza o bairro e o ponto importante foi a chegada da família Fontes para vir morar aqui nessa região. Uma área que antes era restinga e dunas”, declara.

“Acredita-se que foi essa família Fontes quem primeiro morou nesta região. É importante observar que o senhor José Domingues Pontes vem com a família para a recém instalada Aracaju que data de 1855. Ele chega aos 18 anos para trabalhar na Marinha do Brasil”, acrescenta.

De acordo com a publicação “Caminhos da Capital”, José Domingues Fontes pediu ao seu filho que construísse uma capelinha em sua fazenda, onde desejava ser sepultado. Anos depois, este lote foi adquirido pelo professor Uchôa para instalar a Universidade Tiradentes.

“Embora se saiba do desenvolvimento da Farolândia, o bairro emerge com a chegada da Unit, a partir da década de 90. A importância da Capelinha, da chegada da família, remonta ao passado e mostra que a Farolândia é um bairro contemporâneo de Aracaju”, destaca a pesquisadora.

Ainda segundo o livro, quando a Unit fez a aquisição do terreno, o ponto de partida das obras foi a restauração da capelinha, como prova de respeito à memória da localidade. Ao recuperar a capela e o cruzeiro que estavam deteriorados, uma das primeiras providências foi substituir as lápides antigas do seu interior, preservando os respectivos registros.

“Quando adquirimos a igrejinha estava fechada, toda quebrada, destruída e restauramos. Para nós, foi um presente monumental porque continuamos com os princípios religiosos da instituição e, hoje, ela serve a comunidade do Augusto Franco que frequenta. Nós fazemos isso com a maior felicidade”, enfatiza o professor Jouberto Uchôa, reitor da Unit.

Rosangela Aragão, coordenadora da Capela, considera o local como o ‘coração’ da instituição de ensino. “O coração que pulsa e me faz lembrar de acolhimento e amor. Os acadêmicos sentem-se acolhidos, amados e fortalecidos dentro da capela. Nós somos seres humanos integrais e tudo é muito ligado. Então, a fé, espiritualidade, juntamente com a nossa inteligência e a nossa razão, precisam andar juntas”, salienta.

Além da programação religiosa, com celebração de missas, também são desenvolvidos diversos encontros durante o ano com a participação de acadêmicos e da comunidade do bairro e localidades circunvizinhas como a Atalaia e Coroa do Meio.

Programação

De acordo com a coordenação da Capela da Unit, as missas acontecem nos seguintes dias e horários, em ambiente virtual por conta da pandemia.

Segunda-feira, às 11 horas;

Quartas, às 17h;

Quintas, às 17 horas. Após a missa, acontece a apresentação do grupo de oração Reaviva, coordenado pelos estudantes da universidade.

Eventos

Entre os eventos anuais estão:

Maio – Coroação de Nossa Senhora, sempre na última quinta-feira do mês, com a participação das participantes do Programa de Assistência Integral à Melhor Idade – PAIMI;

Junho – Trezena de Santo Antônio;

Outubro – Noite Cultural. O encontro incentiva a descoberta dos talentos da Unit.

Dezembro – Auto de Natal em parceria com o Instituto Tobias Barreto.

