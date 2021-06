Capela da Unit celebra o primeiro Santo do ciclo junino com Trezena 

Na Capela da Universidade Tiradentes, o primeiro santo do ciclo junino é celebrado com uma Trezena. Todas as noites, até o dia 12 de junho, fiéis e devotos de Santo Antônio acompanham a celebração em ambiente virtual.

Esse é o segundo ano que a Trezena é realizada com transmissão pelo Instagram por conta de medidas de biossegurança em decorrência da pandemia da Covid 19.

“Todos os dias nós teremos a presença de um padre que lerá o evangelho e fará a reflexão. Um aluno, um ex-aluno e uma pessoa da comunidade farão a leitura do milagre do dia”, adianta a professora Rosangela Maia, assistente administrativa e que coordena todo o trabalho.

A tradição da Trezena de Santo Antônio, que há 23 anos, marca o início do mês de junho, na Capela da Unit, no Campus Farolândia, em Aracaju, ganha auxílio de alunos que tocam nos habituais atos litúrgicos e, também, organizam a transmissão. As celebrações acontecem todos os dias, das 17h às 18h, no @capeladaunit.

Santo Antônio, considerado casamenteiro, padroeiro dos pobres e por ajudar a encontrar objetos perdidos, é o primeiro santo do ciclo junino e uma referência, segundo Rosangela Maia, para os nordestinos.

“Antônio de Pádua, um homem muito temente a Deus, que se colocou a serviço de Deus, da igreja, representa muito a fé do povo nordestino, O santo que não desanimou. Um dos milagres de Santo Antônio foi em um momento de pregação em que ninguém o ouvia. Perseverante, ele continuou, até que peixes de um rio próximo colocaram a cabeça para fora da água para ouvir. Essa perseverança representa muito de nós, nordestinos”, ressalta a coordenadora da Capela.

Capela da Unit

A Capela, construída em 1840, foi mantida com a construção do Campus Farolândia, em Aracaju. A Universidade Tiradentes investiu na restauração do espaço de oração conservando a estrutura original.

Em funcionando desde a inauguração do campus, o templo realiza durante todo o ano uma vasta programação religiosa e cultural, com participação alunos, professores, funcionários da Universidade e a comunidade do Augusto Franco, que com a pandemia, desde ano passado, mantém as atividades, em ambiente virtual. Os capelães são Frei Cidmário Bezerra e Anderson Pina.

As missas são celebradas todas as segundas-feiras, às 11h, e quartas e quintas-feiras, às 17h. As reuniões com o Grupo de Oração Reaviva acontecem às quintas-feiras, após o ato religioso, com transmissão pelo @capeladaunit.

Assessoria de Imprensa | Unit