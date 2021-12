Cantora sergipana Maíra Carvalho lança EP com músicas autorais

A cantora e compositora sergipana Maíra Carvalho vai lançar nesta sexta-feira, 10, o seu primeiro EP autoral, “Florescer”. O disco, que faz parte de um projeto apoiado pelo Edital de premiação para gravação musical, videoclipes, EP´s, CD´s, e DVD´s proposto pelo Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE), com recursos da Lei Aldir Blanc, traz cinco faixas que falam de reflexão, autoconhecimento, estilo de vida e sonhos.

Maíra, que também é atriz e violinista, ingressou na vida artística aos cinco anos. O gosto pelas artes foi incentivado por amigos e familiares e aos 15 anos, ela escrevia suas próprias canções. Hoje, aos 27 anos, a artista lança o seu primeiro EP de Música Popular Brasileira (MPB) e celebra a realização de um dos seus grandes sonhos: utilizar a sua música para brotar a esperança e o amor no coração de quem a escuta, sempre tendo Deus como seu guia.

A cantora revela que o EP Florescer fala sobre os processos de autoconhecimento e de como as pessoas lidam com o fim dos ciclos e os desafios do dia a dia. “São várias reflexões sobre a busca por nossa essência, de quem somos nós, como conviver com as pessoas ao nosso redor e perceber o que é mais importante para a nossa caminhada. As músicas também falam sobre o nosso processo de entender como as coisas e as pessoas no mundo se comportam e sobre os nossos aprendizados diários para que possamos lidar melhor com as situações e chegar ao florescimento”.

O EP conta com a participação de Marcel Lima no violão e na guitarra, João Araújo nos arranjos e nos teclados, Filipe Williams no baixo, Júlio Guimarães na bateria, Fábio Gonçalves na percussão, Adelson Brito na flauta, Josué Azevedo na viola e Lucas Campelo na sanfona. A captação de voz, mixagem e masterização foram realizadas por Freitas Júnior (Gonzo), a direção artística é Felipe Harder e a direção geral é assinada pela própria Maíra Carvalho. A fotografia é de Alê Alcântara e o projeto gráfico é de Mariana Rocha. A make e o figurino são assinados por Júnior Rodrigues e o designer de unhas é de Francielle Pimentel.

“Florescer” estará disponível em todas as plataformas digitais. Para conhecer um pouco mais sobre o trabalho da cantora, siga @mairacarvalhooficial ou inscreva-se no canal Maíra Carvalho no Youtube.

Sobre Maíra Carvalho

Atriz, cantora, compositora e violonista, Maíra Carvalho nasceu em Aracaju e ingressou na vida artística aos cinco anos, participando de apresentações em festas familiares, na escola e até mesmo em brincadeiras promovidas pelos palhaços de circos.

É cantora e compositora do Coletivo Nosso Som (UFS) e atua como artista na Companhia de Teatro Entreato Sergipano. Foi vencedora do 4º Trofeú Prêmio de Música no Shopping Prêmio (Melhor Intérprete), do XLIII Festival de Laranjeiras (Melhor Intérprete e Composição) e do XLV Festival de Laranjeiras (Melhor Composição).