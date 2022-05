Cantor Aleksandro morre em acidente de ônibus em São Paulo

Segundo a assessoria dos artistas, Conrado teve ferimentos leves e foi hospitalizado

O cantor Aleksandro, da dupla com Conrado, morreu em um acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, em São Paulo, na manhã deste sábado (7). O veículo que levava a dupla sertaneja saiu de Tijucas do Sul (PR) e seguia com destino a São Pedro (SP). Segundo a assessoria dos artistas, Conrado teve ferimentos leves e foi hospitalizado. Além de Aleksandro, outras cinco mortes foram confirmadas.

