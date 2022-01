CÂNIONS DE XINGÓ- PREVENÇÃO E SEGURANÇA

Aconteceu no final da manhã de hoje, 26.1, na promotoria de justiça de Canindé reunião com vários órgãos visando prevenção e segurança de todos os visitantes do canion de Xingó.

Participaram da reunião que foi coordenada pelo promotor de justiça dr Paulo José, o secretário de estado de turismo, Sales Neto, o prefeito municipal Weldo, representantes da Marinha, Icmbio, Chesf, defesa Civil ,secretaria municipal de turismo e representante da associação, sr Manoel foguete.

Os órgãos presentes atestaram que os passeios no canion de Xingó são totalmente seguros não tendo qualquer similitude com as formações rochosas de Capitólio/MG.

No período compreendido entre 14.2 à 24.2 geólogos do Ministério do Turismo estarão na região para junto às autoridades locais finalizar o estudo.

Foi uma excepcional reunião com a convergência total de interesses- segurança e prevenção . A notícia mais importante foi que o nosso cartão postal – Cânions do Xingó está seguro e firme para continuar recebendo nossos visitantes, destaca o promotor Dr. Paulo José.

