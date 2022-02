Canindé poderá ser primeira cidade a dispensar Deso e contratar nova empresa para o abastecimento de água

Nesta sexta-feira (11) haverá uma audiência emergencial na promotoria de justiça de Canindé para tentar solucionar o problema da falta de água em algumas regiões do município.

Moradores de diversas localidades de Canindé sofrem há tempos com a falta de água. Por conta disso, o Ministério Público pode autorizar o município a dispensar os serviços da Deso (Companhia de Saneamento de Sergipe). Dezenas de vídeos, relatórios e visitas estão sendo produzidos. Se for comprovada a deficiência, uma nova empresa pode ser contratada para gerir o fornecimento de água na cidade do Alto Sertão sergipano. A nova legislação do marco regulatório de saneamento permite a contratação de uma nova empresa pública ou privada.

Procuramos a assessoria da Deso, mas não obtivemos retorno. Qualquer novidade, a matéria será atualizada. Confira o vídeo do promotor Paulo José:

Compartilhe