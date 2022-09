Candidato ao governo de Sergipe pelo PL tem candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral

Na decisão, ficou estabelecido, que Valmir pode apresentar um nome em substituição ao dele ou recorrer da decisão. Recorrendo, o político pode dar continuidade à campanha eleitoral normalmente até que o recurso seja julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A defesa do político informou que vai recorrer da decisão. Durante o julgamento, o advogado Evânio Moura havia citado, entre outras coisas, que a candidatura é legítima, pois foi registrada antes do anúncio do acórdão do TSE publicado no último dia 24 de agosto, referente ao processo da inelegibilidade de Valmir. Foi citado também que são aguardados embargos dessa decisão.

Por g1 SE