Campeonato Sergipano A2 define classificados para as semifinais

As partidas de ida e volta inicia, já nesta quarta-feira (12); confira os jogos

Estão definidos os semifinalistas do Campeonato Sergipano A2 2022. Nesse domingo (9), pelo grupo G, o Guarany venceu o Socorrense por 1 a 0, em Porto da Folha, e garantiu a última classificação.

Já na sexta, o Estanciano goleou por 6 a 0 o Independente, garantindo a segunda vaga do grupo F.

Os classificados para as semifinais são Dorense e Estanciano, pelo grupo F, e Guarany e Rosário Central, no grupo G.

As semifinais começam já nesta quarta-feira, quando o Estanciano recebe o Guarany no estádio Augusto Franco, em Estância, às 15h. No mesmo horário, o Rosário Central enfrenta o Dorense, em local ainda a definir.

Os jogos de volta acontecem no sábado com o mando de campo invertido. Os dois clubes vencedores nos 180 minutos se classificam para primeira divisão do Campeonato Sergipano e disputam a decisão do certame.

Classificação completa da segunda fase

Semifinais

Quarta-feira (12/10)

15h – Estanciano x Guarany, estádio Augusto Franco, em Estância

15h – Rosário Central x Dorense, local a definir

Sábado (15/10)

15h – Guarany x Estanciano, estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha

15h – Dorense x Rosário Central, estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores