Campanha Solidária do Fórum dos Conselho faz entrega uma tonelada de alimentos

A ação solidária promovida pelo Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões regulamentadas de Sergipe realizou entrega de cestas básicas para seis instituições filantrópicas de Aracaju nesta quarta-feira, 26.

A campanha ‘Conselhos de Atitudes-Solidários’ é realizada por 15 entidades de classe e soma esforços para minimizar os efeitos da pandemia nos grupos em vulnerabilidade social. A campanha vai durar dois meses, mas os valores arrecadados nos primeiros 15 dias de doações foram revertidos em cestas básicas.

“É com muita satisfação que o Conselho Regional de Psicologia participa deste ato de solidariedade. É a sociedade civil organizada e solidária fazendo o papel do Estado, em razão do desamparo de inúmeras famílias. Agradecemos imensamente a contribuição de todas e todos, em especial das psicólogas e psicólogos, ao tempo em que esperamos que permaneçam contribuindo, pois a campanha continua”, ressalta o Conselheiro Fernando Antônio Nascimento, Presidente da Comissão de Direitos Humanos do CRP19.

A entrega de uma tonelada de alimentos aconteceu na empresa do Grupo Fasouto, parceira da campanha. A cada dez cestas arrecadadas, uma é doada para a ação solidária.

“O grupo Fasouto desde 2020 vêm abraçando estas causas com as entidades, por entendermos que muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, por isso, apoiamos e contribuímos”, pontuou Edilson Nunes, gestor comercial da empresa.

A instituições beneficiadas na primeira fase foram a Fraternidade Monte Alverne, o Centro de Acolhimento Mão Estendida (CEAME), o Oratório Festivo Dom Bosco, a Casa Maternal Amélia Leite, o Instituto Rali e a Associação União dos profissionais de eventos de Sergipe. Cada instituição recebeu 19 cestas básicas contendo 11 itens – óleo de soja, açúcar, flocão de milho, café, feijão, leite em pó, biscoito cream cracker, sardinha, farinha de mandioca, arroz e macarrão.

“Em nome da classe do setor de eventos, a gente agradece de coração esta doação que chega em ótima hora porque a situação do nosso pessoal é catastrófica. Estamos sem trabalhar há mais de um ano e não temos previsão de retorno. Estas cestas vão acalentar um pouco a situação”, disse Sandro Brasil, presidente da Associação União dos profissionais de eventos de Sergipe.

“A ajuda chega em uma hora de extrema necessidade, já que cuidamos de crianças de três a cinco anos que passam o dia inteiro com a gente, fazendo as três refeições e nós sempre precisamos desta e de outras ajudas para continuar prestando nosso trabalho”, declara a representante da Casa Maternal Amélia Leite, Eleuza Santana Barreto

Doação

Cada cesta básica tem o custo unitário de R$ 44,90 e para doar, basta realizar um Pix para conselhos@fasouto.com.br .

A campanha ‘Conselhos de Atitudes Solidários’ envolve 15 autarquias: Conselho Regional de Psicologia (CRP19), Conselho Regional de Corretores de Imóveis(CRECI), Conselho Regional de Educação Física (CREF), Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Conselho Regional de Administração (CRA-SE), Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO), Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), Conselho Regional de Enfermagem (COREN), Conselho Regional de Odontologia (CRO), Conselho Regional de Economia (CORECON-SE), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA-SE), Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe (CORE-SE), Conselho Regional de Fonoaudiologia – 4ºregião (COREFONO 4), Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE).