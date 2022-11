Campanha contra Febre Aftosa é prorrogada até 17 de dezembro

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Febre Aftosa foi prorrogada até o dia 17 de dezembro, anteriormente, o prazo era até esta quarta-feira (30). Já a data para declaração de vacinação passa para o dia 24 de dezembro.

A mudança acontece em virtude da aprovação e liberação tardia de lotes de partidas de vacinas, alcançando o terço final do período previsto da etapa de vacinação. “Diante do atraso, as casas agropecuárias ficaram desabastecidas do imunizante, prejudicando dessa forma a vacinação do rebanho, no período original da campanha, compreendido de 1 a 30 de novembro”, comentou a diretora de Defesa Animal da Emdagro, Aparecida Andrade.

Para a responsável pelo Programa Nacional da Campanha Contra a Febre Aftosa, da Emdagro, Adriana Frias, a campanha determina que todos os bovinos e bubalinos, de todas as idades, deverão ser vacinados contra a aftosa. “O criador deverá preencher e assinar o formulário e enviá-lo por e-mail, através do codea@emdagro.se.gov.br, ou pelo aplicativo de WhatsApp, pelo número 99191-4341, ou ainda presencialmente, nos escritórios da Emdagro, nos municípios”, destacou.