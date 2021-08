CAISM auxilia  o município de Aracaju no rastreamento do câncer de colo de útero e de mama

Iniciado em 2007 e vinculado à disciplina Saúde da Mulher, do curso de Enfermagem, o Consultório de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), da Universidade Tiradentes (Unit), vem, ao longo do tempo, auxiliando o município de Aracaju no rastreamento do câncer de colo de útero e de mama. A iniciativa oferece, entre outras ações, exame de lâmina gratuito exclusivo para acadêmicas e colaboradoras da Unit.

“Temos a função não só de realizar exames de lâmina e clínico das mamas, mas também de orientar mulheres sobre planejamento familiar e infecções sexualmente transmissíveis. Inclusive, já estamos preparando ações para o mês do outubro rosa, alusivo ao combate ao câncer de mama”, declara a professora do curso de Enfermagem da Universidade Tiradentes, Manuela Vieira. As ações e estratégias voltadas à saúde da mulher ofertadas pelo Caism constam na Política Nacional da Saúde da Mulher.

“Mesmo com o foco do Caism sendo acadêmicas e colaboradoras, abrimos algumas exceções para a comunidade externa, especialmente familiares e amigos dos discentes”, ressalta Manuela Vieira.

Além das consultas e exames, o Consultório é considerado um campo de estágio para os estudantes, possibilitando a prática clínica ginecológica, fundamental para a formação do enfermeiro que atuará na Atenção Primária à Saúde.

O acadêmico Felipe Lima destaca a importância do Caism para a formação acadêmica. “As consultas de enfermagem lá realizadas visam analisar a mulher como um todo, oferecendo orientações sobre métodos contraceptivos e, também, referentes ao rastreamento do câncer de mama, dentre outras ações. Foi graças à vivência no Caism que surgiu o interesse em realizar o processo seletivo para monitoria dessa disciplina, na qual fui aprovado posteriormente”, comenta.

“O fato da universidade proporcionar um ambiente específico para busca ativa e acolhimento de mulheres para realizarem principalmente o seu rastreamento para o câncer de colo de útero mostra uma grande preocupação com a sociedade, além de acabar sendo, para o acadêmico, uma oportunidade a mais de aperfeiçoar o seu conhecimento nessa área tão vasta. Como acadêmico, a minha experiência foi incrível”, finaliza Felipe Lima.

O Caism é totalmente custeado pela Unit, com parcerias do Centro de Referência da Mulher/Referência Estadual para Genitoscopia e Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju.

Assessoria de Imprensa | Unit