Bruno Henrique faz três e comanda o atropelo histórico do Flamengo sobre o São Paulo

O Flamengo aplicou uma goleada histórica no São Paulo na tarde deste domingo, no Estádio do Maracanã. Após sair em desvantagem no marcador, o time do técnico Renato Gaúcho adotou uma postura completamente diferente e além de virar o jogo, transformou a vitória em uma verdadeiro atropelo por 5 a 1.

Bruno Henrique foi o nome do jogo com três gols marcados. Além dele, Gustavo Henrique e Bruno Alves, contra, marcaram para o Mais Querido do Brasil.

Com a goleada por 5 a 1, Mais Querido encerra o tabu que já durava quatro anos. O técnico Renato Gaúcho segue com 100% de aproveitamento no comando do time rubro-negro.

POR MATHEUS EMANUEL